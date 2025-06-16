Отключения воды в Харькове производятся согласно графикам и могут быть продолжены в случае обнаружения дополнительных повреждений.

Отключение воды в Харькове будет продолжаться с 16 июня на нескольких улицах из-за аварий и необходимости ремонта внутридомовых систем горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

Работы проводят бригады КП «ХТМ», и восстановление водоснабжения ожидается не раньше 17–30 числа в зависимости от локации.

Да, по адресу ул. Станок, 6 выявлен серьезный дефект в домовой системе ГВ. Аварийные работы начались 16 июня в 16:01 и продлятся до 20:01 18 июня. На Клочковской, 197-А (подъезд №2) — повреждение на техническом этаже, из-за чего отключение горячей воды будет длиться дольше: с 16 июня 15:50 до 20:00 20-го.

Плановые работы производятся и на ул. Зубарева, 47. Здесь горячее водоснабжение приостановлено с 16 числа 16:00, вернуть его планируют до 20:00 17-го.

Еще один объект – ул. Бучмы, 36-Б, где обнаружен дефект между квартирами №39-42. Работы по сварке нуждаются в отключении подъезда №3 — без горячей воды останутся жильцы квартир №32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45. Восстановление обещают только к 18:00 30 числа.

Специалисты призывают местных жителей отнестись с пониманием, сделать запасы и при необходимости обращаться в аварийные службы. Актуальная информация публикуется на официальном сайте КП ХТМ и регулярно обновляется.

Отключения воды в Харькове производятся согласно графикам и могут быть продолжены в случае обнаружения дополнительных повреждений.

Жителей просят следить за обновлением и сохранять спокойствие в период проведения ремонтных работ.

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