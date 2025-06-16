Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі три дні свідчить про нестійкі атмосферні умови, повідомляє Politeka.

Мешканцям міста слід приготуватися до похмурого неба, дощів і не надто спекотної температури. У вівторок, 17 червня, протягом усього дня небо має бути вкрите хмарами.

Вдень температура підніметься до +25°, однак у другій половині доби очікується дрібний дощ, який триватиме до вечора. Тиск стабільний — 745 мм рт. ст., вологість досягне 88%, вітер — до 4,5 м/с. Народні прикмети вказують: жовта зоря — до дощу.

У середу, 18.06, сонця буде ще менше. Температура не перевищуватиме +21°, вологість уночі — до 94%, вдень — 59–60%. Зранку до вечора — хмарність і періодичний дощ. Починаються так звані "гороб’ячі" ночі — найкоротші у році.

У четвер, 19 червня, день почнеться ясним ранком, але вже вдень очікуються опади, який ближче до вечора припиниться. Повітря прогріється до +22°, вологість — до 83%, вітер — до 5,3 м/с.

Прогноз погоди у Харкові демонструє типовий для червня сценарій — хмарність, короткочасні зливи та відносна прохолода.

Отже, українцям варто пам'ятати про те, що найближчі дні — не час для прогулянок без парасольки, але чудова нагода спланувати домашній затишок і гаряче какао.

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