Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня свидетельствует о неустойчивых атмосферных условиях, сообщает Politeka.

Жителям города следует приготовиться к пасмурному небу, дождям и не слишком жаркой температуре. Во вторник, 17 июня, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками.

Днем температура поднимется до +25°, однако во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который продлится до вечера. Давление стабильное - 745 мм рт. ст., влажность достигнет 88%, ветер – до 4,5 м/с. Народные приметы указывают: желтая звезда – к дождю.

В среду, 18.06, солнца будет еще меньше. Температура не будет превышать +21 °, влажность ночью - до 94%, днем ​​- 59-60%. Утром до вечера облачность и периодический дождь. Начинаются так называемые "воробьи" ночи - самые короткие в году.

В четверг, 19 июня, день начнется ясным утром, но уже днем ​​ожидаются осадки, которые ближе к вечеру прекратятся. Воздух прогреется до +22°, влажность – до 83%, ветер – до 5,3 м/с.

Прогноз погоды в Харькове демонстрирует типичный для июня сценарий – облачность, кратковременные ливни и относительная прохлада.

Следовательно, украинцам стоит помнить о том, что ближайшие дни – не время для прогулок без зонтика, но отличный повод спланировать домашний уют и горячее какао.

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