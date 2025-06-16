Станом на 16 червня 2025 року спостерігається стабільне подорожчання продуктів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу «Мінфін», за останній місяць найбільше зросли розцінки на масло «Яготинське» 73% – на 8,70 грн, до середнього рівня 111,45 за 200 грамів.

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) подорожчав на 0,75 грн — з 34,45 гривні у середині травня до поточних 35,20. Найдешевшу пропозицію зафіксовано в мережі Auchan — 33,90, тоді як Novus пропонує той самий продукт за 36,49.

Йогурт «Активіа Класичний» 1,5% (290 мл) за місяць зріс у вартості на 1,70 грн — із 34,79 до 36,49. Середньомісячна вартість в травні становила 34,76. Зараз товар у продажу лише в мережі Novus за 36,49.

Масло «Селянське» 72,5% також демонструє зростання цін — на 0,30 гривень до 117,25. Найвигідніші розцінки — в Auchan (113,90), тоді як у Megamarket товар коштує 119,40.

Менш динамічно, але також у бік зростання, змінюється ціна на сметану «Президент» 15% (350 г). За останні 30 днів вона подорожчала на 0,50 грн — із 53,99 до 54,49.

Ціни на цукор кристалічний (1 кг), як і на молочну продукцію, демонструють позитивну динаміку. За місяць середня вартість зросла з 33,52 до 34,02 гривні (+0,50). Найдешевше цукор можна придбати у Metro та Auchan — по 32,90, а найдорожче — у Megamarket, де він коштує 37,30.

Отже, ринок продовжує демонструвати поступове подорожчання продуктів у Полтавській області. Найбільше зростання фіксується серед молочної продукції, особливо — у преміальних категоріях масла.

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