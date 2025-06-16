На 16 июня 2025 года наблюдается стабильное подорожание продуктов в Полтавской области, сообщает Politeka.

Согласно данным портала Минфин», за последний месяц больше выросли расценки на масло «Яготинское» 73% – на 8,70 грн, до среднего уровня 111,45 за 200 граммов.

Маргарин "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) подорожал на 0,75 грн - с 34,45 гривны в середине мая до текущих 35,20. Самое дешевое предложение зафиксировано в сети Auchan - 33,90, тогда как Novus предлагает тот же продукт за 36,49.

Йогурт "Активиа Классический" 1,5% (290 мл) за месяц вырос в стоимости на 1,70 грн - с 34,79 до 36,49. Среднемесячная стоимость в мае составила 34,76. Сейчас товар в продаже только в сети Novus за 36,49.

Масло "Крестьянское" 72,5% также демонстрирует рост цен - на 0,30 гривен до 117,25. Самые выгодные расценки – у Auchan (113,90), тогда как у Megamarket товар стоит 119,40.

Менее динамично, но также в сторону роста, меняется цена на сметану «Президент» 15% (350 г) . За последние 30 дней она подорожала на 0,50 грн - с 53,99 до 54,49.

Цены на кристаллический сахар (1 кг) , как и на молочную продукцию, демонстрируют положительную динамику. За месяц средняя стоимость выросла с 33,52 до 34,02 гривны (+0,50). Дешевле всего сахар можно приобрести у Metro и Auchan — по 32,90, а самое дорогое — в Megamarket , где он стоит 37,30.

Следовательно, рынок продолжает демонстрировать постепенное подорожание продуктов в Полтавской области. Наибольший рост фиксируется среди молочной продукции, особенно в премиальных категориях масла.

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