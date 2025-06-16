Подорожчання проїзду в Сумській області вже відчувають у різних куточках регіону, і це питання активно обговорюють місцеві мешканці.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося, перш за все, Глухова, повідомляє Politeka.

Місцева влада погодилася на подорожчання проїзду в Сумській області після численних звернень від перевізників.

У Глухові ситуація з транспортом стала критичною. Перевізники неодноразово наголошували, що працювати за старими тарифами стає все складніше. Зростання цін на пальне, підвищення мінімальної заробітної плати і шалений ріст вартості автозапчастин змусили міську владу ухвалити нові тарифи з першого травня.

Тепер квиток на маршруті №6, що з’єднує вулицю Шевченка з Путивльською, коштує 15 гривень, а для школярів — 10. Це не поодинокий випадок. Подорожчання проїзду в Сумській області поширилося і на маршрут №8-П, який курсує із села Сліпород до центру міста. Там інший перевізник, але розцінки схожі.

Ці рішення викликали хвилю обговорень у громадах, адже більшість мешканців відчувають значний удар по сімейному бюджету. У самому обласному центрі, підвищення тарифів на транспорт відбулося ще у жовтні. Зараз разова поїздка в автобусі чи трамваї коштує 6 гривень.

Ті, хто часто користується міським транспортом, можуть купити проїзний на 40 поїздок за 240 гривень. Учням і студентам передбачили пільги, щоб хоч трохи зменшити фінансовий тиск.

Для городян, які активно пересуваються містом, запровадили також об’єднаний проїзний, який діє і в автобусах, і в електротранспорті, його вартість становить 360.

Перевізники кажуть, що підвищення тарифів було неминучим кроком, тож місцевим доведеться звикати то більших витрат на пересування містом чи регіоном.

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