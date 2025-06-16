Подорожание проезда в Сумской области уже ощущают в разных уголках региона, и этот вопрос активно обсуждают местные жители.

Подорожание проезда в Сумской области коснулось, прежде всего, Глухова, сообщает Politeka.

Местные власти согласились на подорожание проезда в Сумской области после многочисленных обращений от перевозчиков.

В Глухове ситуация с транспортом стала критической. Перевозчики неоднократно отмечали, что работать по старым тарифам становится все сложнее. Рост цен на горючее, повышение минимальной заработной платы и безумный рост стоимости автозапчастей заставили городские власти принять новые тарифы с первого мая.

Теперь билет на маршруте №6, соединяющий улицу Шевченко с Путивльской, стоит 15 гривен, а для школьников – 10. Это не единичный случай. Подорожание проезда в Сумской области распространилось и на маршрут №8-П, курсирующий из села Слипород в центр города. Там другой перевозчик, но расценки схожи.

Эти решения вызвали волну обсуждений в общинах, ведь большинство жителей испытывают значительный удар по семейному бюджету. В самом областном центре повышение тарифов на транспорт произошло еще в октябре. Сейчас разовая поездка в автобусе или трамвае стоит 6 гривен.

Те, кто часто пользуется городским транспортом, могут купить проездной на 40 поездок за 240 гривен. Ученикам и студентам предусмотрели льготы, чтобы хоть немного снизить финансовое давление.

Для горожан, активно передвигающихся по городу, ввели также объединенный проездной, который действует и в автобусах, и в электротранспорте, его стоимость составляет 360.

Перевозчики говорят, что повышение тарифов было неизбежным шагом, так что местным придется привыкать к большим затратам на передвижение по городу или региону.

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