Новий графік руху транспорту в Запоріжжі носить тимчасовий характер, цого ввели у місті з понеділка, 16 червня, повідомляє Politeka.net.
Попередження з'явилося на сайті міської ради.
Із 16 червня у місті тимчасово призупиняється рух окремих тролейбусних маршрутів — обмеження діятимуть до завершення ремонтних робіт на певних участках доріг.
Так, новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели через відновлення асфальтобетонного покриття на двох смугах проїжджої частини по проспекту Соборному, 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС.
На час проведення робіт тимчасово не курсуватимуть такі тролейбусні маршрути:
- №3 «4-й Південний мікрорайон — вулиця Піщана»;
- №8 «Сімферопольське шосе — завод «Запоріжкабель»;
- №11 «Арматурний завод — вулиця Сєдова»;
- №17 «вул. Сєдова — Бородінський мікрорайон».
Натомість буде організовано новий графік руху транспорту в Запоріжжі:
- «вул. Піщана — вул. Сєдова» та «завод «Запоріжкабель» — вул. Сєдова» — задіяно тролейбуси з автономним ходом;
- «4-й Південний мікрорайон — Набережна»;
- «Сімферопольське шосе — Набережна»;
- «вулиця Сєдова — Набережна».
Тролейбуси №9 та №14 продовжать курсувати без змін відповідно до чинної схеми шляху.
Міська влада просить мешканців враховувати зміни під час планування маршрутів і дякує за розуміння.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області: в червні частина українців отримає гроші автоматично.
Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: українці можуть розраховувати на підтримку.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям призначають виплати на три місяці, як отримати.