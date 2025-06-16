Новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели через відновлення асфальтобетонного покриття на двох смугах.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі носить тимчасовий характер, цого ввели у місті з понеділка, 16 червня, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті міської ради.

Із 16 червня у місті тимчасово призупиняється рух окремих тролейбусних маршрутів — обмеження діятимуть до завершення ремонтних робіт на певних участках доріг.

Так, новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели через відновлення асфальтобетонного покриття на двох смугах проїжджої частини по проспекту Соборному, 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС.

На час проведення робіт тимчасово не курсуватимуть такі тролейбусні маршрути:

№3 «4-й Південний мікрорайон — вулиця Піщана»;

№8 «Сімферопольське шосе — завод «Запоріжкабель»;

№11 «Арматурний завод — вулиця Сєдова»;

№17 «вул. Сєдова — Бородінський мікрорайон».

Натомість буде організовано новий графік руху транспорту в Запоріжжі:

«вул. Піщана — вул. Сєдова» та «завод «Запоріжкабель» — вул. Сєдова» — задіяно тролейбуси з автономним ходом;

«4-й Південний мікрорайон — Набережна»;

«Сімферопольське шосе — Набережна»;

«вулиця Сєдова — Набережна».

Тролейбуси №9 та №14 продовжать курсувати без змін відповідно до чинної схеми шляху.

Міська влада просить мешканців враховувати зміни під час планування маршрутів і дякує за розуміння.

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