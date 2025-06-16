Новый график движения транспорта в Запорожье был введен из-за восстановления асфальтобетонного покрытия на двух полосах.

Новый график движения транспорта в Запорожье носит временный характер, этого ввели в городе с понедельника, 16 июня, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте городского совета.

С 16 июня в городе временно приостанавливается передвижение отдельных троллейбусных маршрутов – ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ на определенных участках дорог.

Так, новый график движения транспорта в Запорожье был введен из-за восстановления асфальтобетонного покрытия на двух полосах проезжей части по проспекту Соборному, 228, в направлении плотины ДнепроГЭС.

На время проведения работ временно не будут курсировать следующие троллейбусные маршруты:

№3 «4-й Южный микрорайон – улица Песчаная»;

№8 «Симферопольское шоссе – завод «Запорожкабель»;

№11 «Арматурный завод – улица Седова»;

№17 «ул. Седова – Бородинский микрорайон».

В то же время будет организован новый график движения транспорта в Запорожье:

«ул. Песчаная – ул. Седова и завод «Запорожкабель» — задействованы троллейбусы с автономным ходом;

«4-й Южный микрорайон – Набережная»;

«Симферопольское шоссе – Набережная»;

«Улица Седова - Набережная».

Троллейбусы №9 и №14 продолжат курсировать без изменений согласно действующей схеме пути.

Городские власти просят жителей учитывать изменения при планировании маршрутов и благодарят за понимание.

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