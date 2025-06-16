Новый график движения транспорта в Запорожье носит временный характер, этого ввели в городе с понедельника, 16 июня, сообщает Politeka.net.
Предупреждение появилось на сайте городского совета.
С 16 июня в городе временно приостанавливается передвижение отдельных троллейбусных маршрутов – ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ на определенных участках дорог.
Так, новый график движения транспорта в Запорожье был введен из-за восстановления асфальтобетонного покрытия на двух полосах проезжей части по проспекту Соборному, 228, в направлении плотины ДнепроГЭС.
На время проведения работ временно не будут курсировать следующие троллейбусные маршруты:
- №3 «4-й Южный микрорайон – улица Песчаная»;
- №8 «Симферопольское шоссе – завод «Запорожкабель»;
- №11 «Арматурный завод – улица Седова»;
- №17 «ул. Седова – Бородинский микрорайон».
В то же время будет организован новый график движения транспорта в Запорожье:
- «ул. Песчаная – ул. Седова и завод «Запорожкабель» — задействованы троллейбусы с автономным ходом;
- «4-й Южный микрорайон – Набережная»;
- «Симферопольское шоссе – Набережная»;
- «Улица Седова - Набережная».
Троллейбусы №9 и №14 продолжат курсировать без изменений согласно действующей схеме пути.
Городские власти просят жителей учитывать изменения при планировании маршрутов и благодарят за понимание.
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