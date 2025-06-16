Головна залізнична компанія країни часто створює новий графік поїздів з Києва, щоб пасажирам було зручно добиратися до потрібних міст.

Новий графік поїздів з Києва цього разу включає запуск швидкісного пасажирського складу до Одеси, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, перший рейс вирушить наприкінці червня, а це означає, що сезон морських подорожей офіційно стартує.

Новий графік поїздів з Києва передбачає, що Інтерсіті+ №765/764 почне курсувати з 27 червня. В "Укрзалізниці" наголошують, що розклад продуманий так, щоб навіть жителі Чернігова чи Сум мали змогу ввечері приїхати до столиці, а вранці вже насолоджуватись морем.

Відправлення зі столиці відбуватиметься о 21:49, а до морського узбережжя №765/764 прибуде вже о 05:34. У зворотному напрямку він вирушатиме о 06:54 і прибуватиме до кінцевої о 15:01. Квитки на пасажирський склад, що курсуватиме 28 червня, вже доступні для бронювання.

У першому класі вартість становить трохи більше 839 гривень, у другому — близько 482. Крім того, новий графік поїздів з Києва передбачає появу ще кількох маршрутів.

Наприклад, напрямок до Дніпра (№736/735), який виїжджатиме зі столиці о 23:52 і прибуватиме на місце о 05:45. Коли саме розпочнуться ці рейси, у компанії поки не уточнюють.

Також у графіку з’явився ще один маршрут з Івано-Франківська до Краматорська. №228/227 почне курсувати з 29 червня і їздитиме через день. В обидва боки дорога триватиме близько доби, але для багатьох це шанс дістатися Сходу або Заходу країни без пересадок.

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