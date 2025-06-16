Главная железнодорожная компания страны часто создает новый график поездов из Киева, чтобы пассажирам было удобно добираться в нужные города.

Новый график поездов из Киева на этот раз включает в себя запуск скоростного пассажирского состава в Одессу, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, первый рейс отправится в конце июня, а это значит, что сезон морских путешествий официально стартует.

Новый график поездов из Киева предполагает, что Интерсити+ №765/764 начнет курсировать с 27 июня. В "Укрзализныце" отмечают, что расписание продумано так, чтобы даже жители Чернигова или Сум могли вечером приехать в столицу, а утром уже наслаждаться морем.

Отправка из столицы будет проходить в 21:49, а к морскому побережью №765/764 прибудет уже в 05:34. В обратном направлении он будет отправляться в 06:54 и прибывать в конечный в 15:01. Билеты на пассажирский состав, который будет курсировать 28 июня, уже доступны для бронирования.

В первом классе стоимость составляет чуть больше 839 гривен, во втором — около 482. Кроме того, новый график поездов из Киева предусматривает появление еще нескольких маршрутов.

Например, направление в Днепр (№736/735), который будет выезжать из столицы в 23:52 и прибывать на место в 05:45. Когда как раз начнутся эти рейсы, в компании пока не уточняют.

Также в графике появился еще один маршрут из Ивано-Франковска в Краматорск. №228/227 начнет курсировать с 29 июня и будет ездить через день. В обе стороны дорога продлится около суток, но для многих это шанс добраться до Востока или Запада страны без пересадок.

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