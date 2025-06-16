У більшості випадків ПФУ перепризначає субсидії для пенсіонерів у Харківській області автоматично, проте не завжди.

ПФУ надіслав громадянам повідомлення щодо призначення або відмови в наданні житлових субсидій для пенсіонерів у Харківській області на період неопалювального сезону, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають у ПФУ, отримувачі льгот вже можуть перевірити розмір і структуру нарахувань, а ті, хто користується пільгами — ознайомитися з результатами перегляду свого права на їх отримання.

Згідно з держбюджетом-2025 та відповідною постановою Кабінету Міністрів, право на пільгу мають ті громадяни, чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 4 240 грн.

Як переглянути інформацію:

Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ.

Авторизуйтесь одним із способів: за допомогою КЕП , Дія.Підпису або ID.GOV.UA .

, або . Перейдіть у розділ «Мої повідомлення», оберіть вкладку «Індивідуальні повідомлення» — там буде доступна інформація щодо.

У більшості випадків ПФУ перепризначає субсидії для пенсіонерів у Харківській області автоматично — якщо не відбулося змін у складі домогосподарства або майновому стані.

Кому потрібно звертатися повторно:

орендарям житла;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

тим, хто має нульову пільгу ;

; особам, які претендують на компенсацію за тверде паливо.

Ці категорії громадян мають подати нову заяву, яку можна оформити особисто або онлайн. При цьому діє спрощена процедура – без необхідності подавати декларації чи додаткові довідки.

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