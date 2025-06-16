ПФУ надіслав громадянам повідомлення щодо призначення або відмови в наданні житлових субсидій для пенсіонерів у Харківській області на період неопалювального сезону, повідомляє Politeka.net.
Як зазначають у ПФУ, отримувачі льгот вже можуть перевірити розмір і структуру нарахувань, а ті, хто користується пільгами — ознайомитися з результатами перегляду свого права на їх отримання.
Згідно з держбюджетом-2025 та відповідною постановою Кабінету Міністрів, право на пільгу мають ті громадяни, чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 4 240 грн.
Як переглянути інформацію:
- Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ.
- Авторизуйтесь одним із способів: за допомогою КЕП, Дія.Підпису або ID.GOV.UA.
- Перейдіть у розділ «Мої повідомлення», оберіть вкладку «Індивідуальні повідомлення» — там буде доступна інформація щодо.
У більшості випадків ПФУ перепризначає субсидії для пенсіонерів у Харківській області автоматично — якщо не відбулося змін у складі домогосподарства або майновому стані.
Кому потрібно звертатися повторно:
- орендарям житла;
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- тим, хто має нульову пільгу;
- особам, які претендують на компенсацію за тверде паливо.
Ці категорії громадян мають подати нову заяву, яку можна оформити особисто або онлайн. При цьому діє спрощена процедура – без необхідності подавати декларації чи додаткові довідки.
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Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.