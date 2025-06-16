ПФУ направил гражданам сообщения о назначении или отказе в предоставлении жилищных субсидий для пенсионеров в Харьковской области на период неотапливаемого сезона, сообщает Politeka.net.
Как отмечают в ПФУ, получатели льгот уже могут проверить размер и структуру начислений, а пользующиеся льготами — ознакомиться с результатами пересмотра своего права на их получение.
Согласно госбюджету-2025 и соответствующему постановлению Кабинета Министров, право на льготу имеют те граждане, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 4 240 грн.
Как просмотреть информацию:
- Зайдите на портал электронных услуг ПФУ.
- Авторизируйтесь одним из способов: с помощью КЭП, Действие. Подписи или ID. GOV.UA.
- Перейдите в раздел «Мои сообщения», выберите вкладку «Индивидуальные сообщения» — там будет доступна информация.
В большинстве случаев ПФУ переназначает субсидии для пенсионеров в Харьковской области автоматически – если не произошло изменений в составе домохозяйства или имущественном состоянии .
Кому нужно обращаться повторно:
- арендаторам жилья;
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- тем, кто имеет нулевую льготу;
- лицам, претендующим на компенсацию за твердое топливо .
Эти категории граждан должны подать новое заявление, которое можно оформить лично или онлайн. При этом действует упрощенная процедура без необходимости подавать декларации или дополнительные справки.
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Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили, кому нужно повторно обратиться в ПФУ.