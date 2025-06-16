В большинстве случаев ПФУ переназначает субсидии для пенсионеров в Харьковской области автоматически, но не всегда.

ПФУ направил гражданам сообщения о назначении или отказе в предоставлении жилищных субсидий для пенсионеров в Харьковской области на период неотапливаемого сезона, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в ПФУ, получатели льгот уже могут проверить размер и структуру начислений, а пользующиеся льготами — ознакомиться с результатами пересмотра своего права на их получение.

Согласно госбюджету-2025 и соответствующему постановлению Кабинета Министров, право на льготу имеют те граждане, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 4 240 грн.

Как просмотреть информацию:

Зайдите на портал электронных услуг ПФУ.

Авторизируйтесь одним из способов: с помощью КЭП , Действие. Подписи или ID. GOV.UA.

, или GOV.UA. Перейдите в раздел «Мои сообщения», выберите вкладку «Индивидуальные сообщения» — там будет доступна информация.

В большинстве случаев ПФУ переназначает субсидии для пенсионеров в Харьковской области автоматически – если не произошло изменений в составе домохозяйства или имущественном состоянии .

Кому нужно обращаться повторно:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

тем, кто имеет нулевую льготу ;

; лицам, претендующим на компенсацию за твердое топливо .

Эти категории граждан должны подать новое заявление, которое можно оформить лично или онлайн. При этом действует упрощенная процедура без необходимости подавать декларации или дополнительные справки.

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