Місцевих мешканців попередили про тимчасове обмеження руху в Чернівцях, тому розповідаємо, кого конкретно це зачепить.

Обмеження руху в Чернівцях наразі вводяться на кількох вулицях міста через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

У міській раді облцентру просять водіїв планувати маршрути заздалегідь і уважно стежити за дорожніми знаками, щоб уникнути неприємних ситуацій чи заторів.

Обмеження руху в Чернівцях пов’язані з проведенням ямкового ремонту, облаштуванням пішохідних переходів та відновленням покриття після заміни газових мереж. Ці тимчасові незручності торкнулися вулиць Зелена, Старожучківський Шлях, Л. Дергача, Міліївська, а також Миру, Йогана Гете, Миколи Лисенка і Київська.

За інформацією міської ради, роботи триватимуть до кінця червня, і всі вони спрямовані на підвищення комфорту та безпеки на дорогах. Зокрема, обмеження руху в Чернівцях триватимуть на Зеленій, Старожучківському Шляху, Л. Дергача та Міліївській до 23 червня через ямковий ремонт.

На вулиці Миру з того ж дня облаштовують підвищені пішохідні переходи. До 30 червня діятиме часткове перекриття на Й. Гете і М. Лисенка. А з 16 по 27 число не проїхати буде на ділянці Київської, де тривають будівельно-монтажні роботи.

Попри тимчасові незручності, ці заходи допоможуть покращити якість доріг і безпеку на вулицях міста. Тому влада просить місцевих поставитись до цього із розумінням.

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