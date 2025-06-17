Местных жителей предупредили о временном ограничении движения в Черновцах, поэтому рассказываем, кого именно это коснется.

Ограничения движения в Черновцах вводятся на нескольких улицах города из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.

В городском совете облцентра просят водителей планировать маршруты заранее и внимательно следить за дорожными знаками во избежание неприятных ситуаций или пробок.

Ограничение движения в Черновцах связано с проведением ямочного ремонта, обустройством пешеходных переходов и восстановлением покрытия после замены газовых сетей. Эти временные неудобства затронули улицы Зеленая, Старожучковский Путь, Л.А. Дергача, Милиевская, а также Мира, Иоганна Гете, Николая Лысенко и Киевская.

По информации городского совета, работы продлятся до конца июня, и все они направлены на повышение комфорта и безопасности на дорогах. В частности, ограничения движения в Черновцах будут продолжаться на Зеленой, Старожучковском Пути, Л. Дергача и Милиевской до 23 июня из-за ямочного ремонта.

На улице Мира с того же дня обустраивают повышенные пешеходные переходы. До 30 июня будет действовать частичное перекрытие на Й. Гете и М. Лысенко. А с 16 по 27 число не проехать будет на участке Киевской, где продолжаются строительно-монтажные работы.

Невзирая на временные неудобства, эти мероприятия помогут улучшить качество дорог и безопасность на улицах города. Поэтому власти просят местных отнестись к этому с пониманием.

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