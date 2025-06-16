Місцевим мешканцям вже варто повільно готуватися до того, що у Запоріжжі з'явиться нова система оплати за проїзд.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі вже активно тестується і поступово впроваджується в міському транспорті, повідомляє Politeka.

Як інформують і міській раді, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі допоможе зробити поїздки зручнішими для містян.

Запуск нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі розпочався приблизно чотири місяці тому з появою муніципальної транспортної картки «Січ». Вона стала не тільки зручною для пасажирів, а й дозволила владі відстежувати пасажиропотік. Це необхідно для покращення графіків та маршрутів громадського транспорту в місті.

Спочатку картками користувалися переважно студенти та пільгові категорії пасажирів. За цей час у місті видали понад триста студентських та майже сотню пільгових. Люди оцінили зручність такого способу купівлі квитків, адже тепер не потрібно носити готівку і чекати на решту.

Незабаром розпочнеться видача універсальної «Січ Загальна», яка буде доступна всім жителям облцентру. Це дозволить не лише оплачувати окремі поїздки, а й купувати місячні проїзні. Для зручності пасажирів на базі підприємства «Запоріжелектротранс» готуються встановити спеціальні термінали, де кожен охочий зможе придбати «Січ Загальну».

Тож місцевим мешканцям варто готуватися до поступового впровадження змін, яке, як обіцяє влада, має відбутися вже невдовзі.

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