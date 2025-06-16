Местным жителям уже следует медленно готовиться к тому, что в Запорожье появится новая система оплаты за проезд.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье уже активно тестируется и постепенно внедряется в городском транспорте, сообщает Politeka.

Как информируют и городской совет, новая система оплаты за проезд в Запорожье поможет сделать поездки более удобными для горожан.

Запуск новой системы оплаты за проезд в Запорожье начался около четырех месяцев назад с появлением муниципальной транспортной карты «Сич». Она стала не только удобной для пассажиров, но и позволила властям отслеживать пассажиропоток. Это необходимо для улучшения графиков и маршрутов общественного транспорта.

Первоначально картами пользовались преимущественно студенты и льготные категории пассажиров. За это время в городе издали более трехсот студенческих и почти сотни льготных. Люди оценили удобство такого способа покупки билетов, ведь теперь не нужно носить наличные деньги и ждать остальных.

В скором времени начнется выдача универсальной «Сечь Общая», которая будет доступна всем жителям облцентра. Это позволит не только оплачивать отдельные поездки, но и покупать месячные проездные. Для удобства пассажиров на базе предприятия «Запорожэлектротранс» готовятся установить специальные терминалы, где каждый желающий сможет приобрести «Сечь Общую».

Так что местным жителям следует готовиться к постепенному внедрению изменений, которое, как обещают власти, должно произойти уже вскоре.

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