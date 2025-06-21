Всесвітня продовольча програма ООН продовжила програму грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Сумській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли в Пенсійному фонді.

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила програму грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Сумській області до кінця липня 2025 року.

Хто має право на виплату:

пенсіонери;

особи, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Важливо: отримувачі не повинні паралельно отримувати допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи (ВПО) або грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Розмір виплати:

Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області визначається як різниця між вже нарахованою державною соціальною виплатою та гарантованим мінімумом — 3 250 грн. Наприклад, якщо особа щомісяця отримує 2 500 грн, то додатково вона отримає 750 грн від Всесвітньої продовольчої програми.

Як отримати виплату:

Реєструватися або подавати заявку не потрібно. Допомога нараховується автоматично та надходить тим самим способом, що й основна пенсія або соціальна виплата — на банківську картку або через Укрпошту.

Програма спрямована на полегшення фінансового навантаження для найбільш вразливих верств населення в умовах війни та гуманітарної кризи.

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