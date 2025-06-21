Всемирная продовольственная программа ООН продлила программу денежной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Сумской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказали в Пенсионном фонде.

Всемирная продовольственная программа ООН продлила программу денежной помощи пенсионерам и другим уязвимым категориям населения в Сумской области до конца июля 2025 года.

Кто имеет право на получение:

пенсионеры;

лица, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Важно: получатели не должны параллельно получать пособие на жительство как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или денежную помощь от других международных организаций.

Размер выплаты:

Сумма денежной помощи для пенсионеров в Сумской области определяется как разница между уже начисленной государственной социальной выплатой и гарантированным минимумом - 3250 грн. Например, если человек ежемесячно получает 2500 грн, то дополнительно он получит 750 грн от ООН.

Как получить выплату:

Регистрироваться или подавать заявку не нужно . Помощь начисляется автоматически и поступает тем же способом, что и основная пенсия или социальная выплата — на банковскую карту или через Укрпочту.

Проект направлен ​​на облегчение финансовой нагрузки для наиболее уязвимых слоев населения в условиях войны и гуманитарного кризиса.

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