Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Politeka.net.
Об этом подробнее рассказали в Пенсионном фонде.
Всемирная продовольственная программа ООН продлила программу денежной помощи пенсионерам и другим уязвимым категориям населения в Сумской области до конца июля 2025 года.
Кто имеет право на получение:
- пенсионеры;
- лица, не имеющие права на пенсию;
- люди с инвалидностью;
- дети с инвалидностью.
Важно: получатели не должны параллельно получать пособие на жительство как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или денежную помощь от других международных организаций.
Размер выплаты:
Сумма денежной помощи для пенсионеров в Сумской области определяется как разница между уже начисленной государственной социальной выплатой и гарантированным минимумом - 3250 грн. Например, если человек ежемесячно получает 2500 грн, то дополнительно он получит 750 грн от ООН.
Как получить выплату:
Регистрироваться или подавать заявку не нужно . Помощь начисляется автоматически и поступает тем же способом, что и основная пенсия или социальная выплата — на банковскую карту или через Укрпочту.
Проект направлен на облегчение финансовой нагрузки для наиболее уязвимых слоев населения в условиях войны и гуманитарного кризиса.
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