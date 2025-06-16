Люди відчувають на собі, як різке подорожчання проїзду б’є по сімейних бюджетах, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду найпомітніше в Київській, Львівській та Сумській областях. Наприклад, на Київщині ще з початку лютого підняли тарифи в Обухові та навколишніх селах. Тепер квиток у маршрутках ТОВ «Обухівтранс» з Українки або Обухова та до Видубичів обходиться в 70 гривень.

Не менш відчутним є зростання цін і на міжміських маршрутах, адже за квиток із Долини до Києва доведеться віддати вже 115 гривень. В той же час, якщо ви їдете із Обухова, то ця сума буде становини 45 грн.

На Львівщині подорожчання проїзду вдарило по приміських та міжміських маршрутах де тарифи зросли приблизно на 15-20 відсотків. Мінімальна вартість поїздки стартує від 30 гривень. Особливо гостро це відчувають пасажири Кам’янка-Бузького та Стрийського напрямків. Наприклад, квиток із Жовтанців до Львова піднявся з 40 до 50.

Що стосується Сумщини то тут підвищення тарифів теж стало суттєвим ударом для місцевих жителів. У Глухові з першого травня місцева влада офіційно затвердила нові розцінки. Тепер по маршруту №6 що пролягає від вулиці Шевченка до Путивльської пасажирам доводиться платити 15 грн, для школярів встановили пільговий тариф у 10. Аналогічна вартість поїздки діє на маршруті №8-П що зв’язує село Сліпород із центром міста.

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