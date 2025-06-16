Подорожание проезда в последнее время стало одной из самых обсуждаемых тем среди жителей многих областей Украины.

Люди чувствуют на себе, как резкое подорожание проезда бьет по семейным бюджетам, сообщает Politeka.

Подорожание проезда заметнее всего в Киевской, Львовской и Сумской областях. Например, в Киевской области еще с начала февраля подняли тарифы в Обухове и окрестных селах. Теперь билет в маршрутках ООО «Обуховтранс» из Украинки или Обухова и в Выдубичи обходится в 70 гривен.

Не менее ощутим рост цен и на междугородных маршрутах, ведь за билет из Долины в Киев придется отдать уже 115 гривен. В то же время, если вы уезжаете из Обухова, то эта сумма будет составлять 45 грн.

На Львовщине подорожание проезда ударило по пригородным и междугородным маршрутам, где тарифы выросли примерно на 15-20 процентов. Минимальная стоимость поездки стартует от 30 гривен. Особенно остро это чувствуют пассажиры Каменка-Бугского и Стрыйского направлений. К примеру, билет из Жовтанцев во Львов поднялся с 40 до 50.

Что касается Сумщины, то здесь повышение тарифов тоже стало существенным ударом для местных жителей. В Глухове с первого мая местные власти официально утвердили новые расценки. Теперь по маршруту №6, пролегающему от улицы Шевченко до Путивльской, пассажирам приходится платить 15 грн, для школьников установили льготный тариф в 10. Аналогичная стоимость поездки действует на маршруте №8-П связывающего село Слипород с центром города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения