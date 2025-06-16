Люди чувствуют на себе, как резкое подорожание проезда бьет по семейным бюджетам, сообщает Politeka.
Подорожание проезда заметнее всего в Киевской, Львовской и Сумской областях. Например, в Киевской области еще с начала февраля подняли тарифы в Обухове и окрестных селах. Теперь билет в маршрутках ООО «Обуховтранс» из Украинки или Обухова и в Выдубичи обходится в 70 гривен.
Не менее ощутим рост цен и на междугородных маршрутах, ведь за билет из Долины в Киев придется отдать уже 115 гривен. В то же время, если вы уезжаете из Обухова, то эта сумма будет составлять 45 грн.
На Львовщине подорожание проезда ударило по пригородным и междугородным маршрутам, где тарифы выросли примерно на 15-20 процентов. Минимальная стоимость поездки стартует от 30 гривен. Особенно остро это чувствуют пассажиры Каменка-Бугского и Стрыйского направлений. К примеру, билет из Жовтанцев во Львов поднялся с 40 до 50.
Что касается Сумщины, то здесь повышение тарифов тоже стало существенным ударом для местных жителей. В Глухове с первого мая местные власти официально утвердили новые расценки. Теперь по маршруту №6, пролегающему от улицы Шевченко до Путивльской, пассажирам приходится платить 15 грн, для школьников установили льготный тариф в 10. Аналогичная стоимость поездки действует на маршруте №8-П связывающего село Слипород с центром города.
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