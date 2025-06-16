Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосуйється окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.
Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області не є загальнонаціональним рішенням. Хоча загалом в Україні з 1 червня ціни на електроенергію, газ і воду залишаються стабільними, ситуація в окремих громадах різко контрастує.
Кабінет Міністрів ще в травні затвердив єдиний цінник на світло в розмірі 4 гривні 32 копійки за кіловат, і він діятиме принаймні до кінця жовтня. Так само з газом: у Нафтогазі повідомили, населення й надалі платитиме 7 гривень 96 копійок за кубометр до весни наступного року.
З водою все трохи складніше. На загальнодержавному рівні підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області офіційно не анонсували. Але місцеві громади мають повноваження самостійно встановлювати ціни. І саме цим скористались у селі Вільне Губиниської громади, де вартість одного кубометра води зросла одразу до 78 грн.
Для порівняння, ще недавно ціна була у шість разів нижча. Люди в шоці, бо вода, за їхніми словами, навіть для городу не годиться. Та попри це їм кажуть, що вода відповідає санітарним нормам.
У сусідньому селі Зарічне той самий куб коштує 60 гривень., хоча вода навіть краща за якістю. Жителі не розуміють, чому повинні платити більше за технічну воду. А підприємство тим часом скаржиться на борги і каже, що платять лише 30 відсотків домогосподарств. Заборгованість вже перевищила 100 тисяч гривень.
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