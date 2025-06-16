Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области касается отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области не является общенациональным решением. Хотя в целом с 1 июня в Украине цены на электроэнергию, газ и воду остаются стабильными, ситуация в отдельных общинах резко контрастирует.

Кабинет Министров еще в мае утвердил единственный ценник на свет в размере 4 гривны 32 копейки за киловатт, и он будет действовать, по крайней мере, до конца октября. Так же с газом: в Нафтогазе сообщили, население и дальше будет платить 7 гривен 96 копеек за кубометр до весны следующего года.

С водой все немного сложнее. На общегосударственном уровне повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области официально не анонсировалось. Но у местных общин есть полномочия самостоятельно устанавливать цены. И именно этим воспользовались в селе Вольное Губинисского общества, где стоимость одного кубометра воды выросла сразу до 78 грн.

Для сравнения, еще недавно цена была в шесть раз ниже. Люди в шоке, потому что вода, по их словам, даже для огорода не годится. Но, несмотря на это, им говорят, что вода соответствует санитарным нормам.

В соседнем селе Заречное тот же куб стоит 60 гривен, хотя вода даже лучше по качеству. Жители не понимают, почему должны платить больше за техническую воду. А предприятие в это время жалуется на долги и говорит, что платят всего 30 процентов домохозяйств. Задолженность уже превысила 100 тысяч гривен.

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