Відключення світла в Київській області є необхідним кроком для підвищення якості електропостачання та стабільності роботи системи.

Громада сіл Ліщинка, Тернівка та Расавка повідомляє про планове відключення світла в Київській області, передає Politeka.

Інформацію про це опублікували на сторінці "Наша громада с. Л, с.Т, с. Р" у Фейсбук.

14 червня, з 08:00 до 19:00 буде призупинено електропостачання у всіх трьох селах. У Расавці вимкнення торкнеться вулиці Степова, у Ліщинці – вулиць Господарський та Миру, а в Тернівці – вулиць Дружби та Шевченка.

Такі планові роботи проводяться з метою підтримання надійності електромереж та запобігання аварійним ситуаціям.

Мешканців просять заздалегідь подбати про запас необхідних ресурсів та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із знеструмленням.

Відключення світла в Київській області є необхідним кроком для підвищення якості електропостачання та стабільності роботи системи.

Такі обмеження є тимчасовими і необхідними для забезпечення стабільної роботи енергосистеми області у майбутньому.

Для оперативного інформування про зміни в графіках рекомендуємо підписатися на офіційні канали обленерго та користуватися мобільними додатками.

У разі екстрених ситуацій звертайтеся до служби підтримки вашого енергопостачальника за контактами, опублікованими на офіційних ресурсах.

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