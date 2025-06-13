Отключение света в Киевской области является необходимым шагом для повышения качества электроснабжения и стабильности работы системы.

Община сел Лищинка, Терновка и Расавка сообщает о плановом отключении света в Киевской области, передает Politeka.

Информацию об этом опубликовали на странице "Наша громада с. Л, с.Т, с. Р " в Фейсбуке.

14 июня, с 08:00 до 19:00, будет приостановлено электроснабжение во всех трех селах. В Расавке отключение коснется улицы Степной, в Лещинке – улиц Хозяйственный и Мира, а в Терновке – улиц Дружбы и Шевченко.

Такие плановые работы проводятся с целью поддержания надежности электросетей, а также предотвращения аварийных ситуаций.

Жителей просят заранее позаботиться о запасе необходимых ресурсов и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обесточиванием.

Отключение света в Киевской области является необходимым шагом для повышения качества электроснабжения и стабильности работы системы.

Такие ограничения временны и необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы области в будущем.

Для оперативного информирования об изменениях в графиках рекомендуем подписаться на официальные каналы облэнерго, а также использовать мобильные приложения.

При экстренных ситуациях обращайтесь в службу поддержки вашего энергопоставщика за контактами, которык опубликованны на официальных ресурсах.

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