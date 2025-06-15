Повідомлення про відключення води на тиждень 16-22 червня у Харківській області є частиною широкого попереджувального плану комунальних служб.

Відключення води на тиждень 16-22 червня у Харківській області торкнеться міста Богодухів, повідомляє Politeka.

Там буде тимчасово припинено централізоване водопостачання у зв’язку з проведенням планових профілактичних заходів на мережах.

Комунальне підприємство «Богодухіввода» повідомляє, що ці роботи відбудуться згідно з технічним графіком та мають на меті покращення безпеки систем водопостачання й підвищення якості.

Фахівці закликають місцевих мешканців заздалегідь подбати про необхідний запас для побутових потреб, пиття та приготування їжі. Також у день проведення профілактики рекомендовано утриматися від вживання води з-під крана, оскільки можливе тимчасове зниження якості.

Після завершення всіх робіт спеціалісти обов’язково проведуть контроль якості, щоб переконатися в її безпечності для використання.

Жителів міста просять проявити розуміння і поставитися до незручностей з відповідальністю — подібні профілактичні заходи спрямовані на запобігання аваріям і забезпечення стабільного водопостачання в майбутньому.

Повідомлення про відключення води на тиждень 16-22 червня у Харківській області є частиною широкого попереджувального плану комунальних служб, що реалізується в регіоні для покращення інфраструктури.

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