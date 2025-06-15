Сообщения об отключении воды на неделю 16-22 июня в Харьковской области являются частью широкого предупредительного плана коммунальных служб.

Отключение воды на неделю 16-22 июня в Харьковской области коснется города Богодухов, сообщает Politeka.

Там будет временно прекращено централизованное водоснабжение в связи с проведением плановых профилактических мероприятий на сетях.

Коммунальное предприятие « Богодуховвода » сообщает, что эти работы состоятся согласно техническому графику и направлены на улучшение безопасности систем водоснабжения и повышения качества.

Специалисты призывают местных жителей заранее позаботиться о необходимом запасе для бытовых нужд, питья и приготовления пищи. Также в день проведения профилактики рекомендовано воздержаться от употребления воды из крана, поскольку возможно временное снижение качества.

После завершения всех работ специалисты обязательно проведут контроль качества, чтобы убедиться в его безопасности для использования.

Жителей города просят проявить понимание и отнестись к неудобствам с ответственностью — подобные профилактические меры направлены на предотвращение аварий и обеспечение стабильного водоснабжения в будущем.

Сообщения об отключении воды на неделю 16-22 июня в Харьковской области являются частью широкого упреждающего плана коммунальных служб, реализуемого в регионе для улучшения инфраструктуры.

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