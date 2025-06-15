Відключення світла на тиждень 16-22 червня у Запорізькій області торкнеться низки населених пунктів та вулиць, що забезпечить підвищення надійності електропостачання в регіоні, повідомляє Politeka.

Зокрема, 16 червня без світла будуть мешканці смт Балабине (вул. Дружби, Садова, Трудова, пров. Кооперативний, пров. Тупий), с. Степне (вул. Травнева, Ясна, пров. Мирний), с. Федорівка (вул. Лісова), с. Долинське (вул. Шкільна), с. Лисогірка (вул. Миру, Набережна, Ремесляна, Слави) та смт Кушугум (вул. Вапняна, Джерельна, Лесі Українки).

17 червня планується відсутність електрики у с. Нове Запоріжжя, с. Лежине, смт Кушугум та с. Нижня Хортиця, де будуть проведені ремонтні роботи з 09:00 до 17:00.

18 числа електропостачання призупинять у с. Лемешинське, Надія, Новоселище, Червоний Яр, Івангород, Августинівка та Григорівка.

19-го планується відключення у с. Біленьке, с. Долинське, с. Миколай-Поле.

20-го без світла залишаться жителі смт Кушугум та с. Новоолександрівка.

Усі роботи спрямовані на ремонт електрообладнання, що забезпечить стабільне та безпечне електропостачання в майбутньому. Українців просять завчасно підготуватися до відключення світла на тиждень 16-22 червня у Запорізькій області.

Для додаткової інформації звертайтеся до контакт-центрів або офіційних сторінок АТ «Запоріжжяобленерго». Будьте уважні та дотримуйтеся правил безпеки під час відключень.