Отключение света на неделю 16-22 июня в Запорожской области коснется ряда населенных пунктов и улиц, что обеспечит повышение надежности электроснабжения в регионе, сообщает Politeka.

В частности, 16 июня без света будут жители пгт Балабино (ул. Дружбы, Садовая, Трудовая, пер. Кооперативный, пер. Тупой), с. Степное (ул. Майская, Ясная, пер. Мирный), с. Федоровка (ул. Лесная), с. Долинское (ул. Школьная), с. Лысогорка (ул. Мира, Набережная, Ремесленная, Славы) и пгт Кушугум (ул. Известковая, Родниковая, Леси Украинки).

17 июня планируется отсутствие электричества в с. Новое Запорожье, с. Лежин, пгт Кушугум и с. Нижняя Хортица, где будут проведены ремонтные работы с 09:00 до 17:00.

18 числа электроснабжения приостановят в с. Лемешинское, Надежда, Новоселище, Красный Яр, Ивангород, Августиновка и Григоровка.

19 планируется отключение в с. Беленькое, с. Долинское, с. Николай-Поле.

20-го без света останутся жители пгт Кушугум и с. Новоалександровка.

Все работы направлены на ремонт электрооборудования, что обеспечит стабильное и безопасное электроснабжение в будущем. Украинцев просят заблаговременно подготовиться к отключению света на неделю 16-22 июня в Запорожской области.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к контакт-центрам или официальным страницам АО «Запорожьеоблэнерго». Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности при отключении.