Відключення світла в Одеській області відбувається за заздалегідь узгодженим графіком, аби мінімізувати незручності для мешканців.

Відключення світла в Одеській області заплановані на 14 червня в Куяльницькій громаді, повідомляє Politeka.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електромережах, 14 червня 2025 року в кількох населених пунктах Куяльницької територіальної громади відбудеться планове відключення світла в Одеській області.

Роботи проводить АТ «ДТЕК Одеські електромережі», яке здійснюватиме профілактичне обслуговування електроліній. Про це повідомили на офіційній сторінці громади у Facebook.

Згідно з графіком, електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00 у селі Куяльник, а також у селі Малий Куяльник на вулиці Південній. Фахівці наголошують, що роботи є плановими і мають на меті уникнення можливих збоїв у подальшому. У разі потреби жителі можуть звертатися до контакт-центру.

Жителів закликають заздалегідь зарядити електронні пристрої, підготувати запас води та забезпечити себе необхідними побутовими речами. Тимчасові незручності дозволять у майбутньому покращити якість енергопостачання у громаді.

Відключення світла в Одеській області відбувається за заздалегідь узгодженим графіком, аби мінімізувати незручності для мешканців.

Рекомендується жителям заздалегідь зарядити необхідні пристрої та запастися водою на період знеструмлення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни