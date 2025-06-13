Отключение света в Одесской области происходит по заранее согласованному графику, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Отключения света в Одесской области запланированы на 14 июня в Куяльницком обществе, сообщает Politeka.

В целях повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях, 14 июня 2025 года в нескольких населенных пунктах Куяльницкой территориальной громады состоится плановое отключение света в Одесской области.

Работы проводит АО «ДТЭК Одесские электросети», осуществляющее профилактическое обслуживание электролиний. Об этом сообщили на официальной странице сообщества в Facebook.

Согласно графику электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 19:00 в селе Куяльник, а также в селе Малый Куяльник на улице Южной. Специалисты отмечают, что работы плановые и цель избежания возможных сбоев в дальнейшем. В случае необходимости жители могут обращаться в контакт-центр.

Жителей призывают заранее зарядить электронные устройства, подготовить запас воды и обеспечить себя необходимыми бытовыми принадлежностями. Временные неудобства позволят в будущем улучшить качество энергоснабжения.

Отключение света в Одесской области происходит по заранее согласованному графику, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Рекомендуется жителям заранее зарядить необходимые устройства и запастись водой на период обесточивания.

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