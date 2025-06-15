Відключення світла на тиждень 16–22 червня у Вінницькій області є частиною загального плану модернізації інфраструктури.

Відключення світла на тиждень 16–22 червня у Вінницькій області торкнеться мешканців Вапнярської громади, повідомляє Politeka.

У понеділок, 16 червня 2025 року, в містечку Вапнярка відбудеться планове припинення електропостачання у зв’язку з проведенням технічних робіт. За інформацією, розміщеною на офіційній сторінці громади, електроенергію буде відключено з 09:00 до 17:00.

Причина знеструмлення – необхідність проведення ремонтних робіт, що мають на меті підвищення якості та надійності енергопостачання для мешканців. Без електрики залишиться все містечко, тож місцева влада радить заздалегідь підготуватися до цього.

Зокрема, рекомендують зарядити мобільні пристрої, перевірити побутову техніку, забезпечити необхідний запас води та уникати залежності від електроживлення в цей період.

У громаді просять вибачення за тимчасові незручності та дякують мешканцям за розуміння і підтримку. Водночас наголошується, що подібні відключення – частина загального плану модернізації інфраструктури.

Про інші випадки відключення світла на тиждень 16–22 червня у Вінницькій області, якщо вони будуть, повідомлять додатково через офіційні канали громади.

Жителям радять заздалегідь зарядити необхідні пристрої та подбати про запаси води й інших побутових речей.

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