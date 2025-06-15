Отключение света на неделю 16–22 июня в Винницкой области является частью общего плана модернизации инфраструктуры.

Отключение света на неделю 16–22 июня в Винницкой области коснется жителей Вапнярской общины, сообщает Politeka.

В понедельник, 16 июня 2025 года, в городе Вапнярка состоится плановое прекращение электроснабжения в связи с проведением технических работ. По информации , размещенной на официальной странице общины, электроэнергия будет отключена с 09:00 до 17:00.

Причина обесточивания – необходимость проведения ремонтных работ, направленных на повышение качества и надежности энергоснабжения для жильцов. Без электричества останется весь городок, так что местные власти советуют заранее подготовиться к этому.

В частности, рекомендуют зарядить мобильные устройства, проверить бытовую технику, обеспечить необходимый запас воды и избегать зависимости электропитания в этот период.

В общине просят прощения за временные неудобства и благодарят жителей за понимание и поддержку. В то же время отмечается, что подобные отключения являются частью общего плана модернизации инфраструктуры.

О других случаях отключения света в неделю 16–22 июня в Винницкой области, если они будут, сообщат дополнительно через официальные каналы общины.

Жителям советуют заранее зарядить необходимые устройства и позаботиться о запасах воды и других бытовых вещах.

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