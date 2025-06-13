Головна залізнична компанія країни повідомила про запуск ще одного рейсу, тож без введення нового графіка поїздів з Дніпра не обійтись.

Новий графік поїздів з Дніпра передбачає, що почне курсувати нічний Інтерсіті+ між Києвом та нашим облцентром, повідомляє Politeka.

В "Укрзалізниці" інформують, що це перший подібний пасажирський склад, що поєднає міста у зручний нічний час, і вже з кінця червня він стане доступним для пасажирів.

Новий графік поїздів з Дніпра включає рейс №736/735. За оновленим маршрутом, він вирушатиме з нашого міста о 23 годині 24 хвилини і прибуватиме до столиці вже на світанку о 5 годині 17 хвилин.

У зворотному напрямку, з Києва відправлення о 23 годині 52 хвилини, а прибуття до кінцевої очікується о 5 годині 45 хвилин. Цей розклад дозволить максимально ефективно використати час у дорозі, не втрачаючи ані робочого дня, ані ранкових справ.

Перший рейс відбудеться 27 червня. І, як зазначають в "Укрзалізниці", цей маршрут стане у пригоді не лише дніпрянам. Пасажирський склад розрахований на зручне стикування з іншими рейсами в столиці, тож пасажири зможуть без поспіху пересідати на рейси до інших міст.

Саме через це новий графік поїздів з Дніпра має потенціал стати популярним варіантом для планування далеких подорожей. У компанії кажуть, що це буде Інтерсіті+, що означає комфортні вагони, зручні місця та швидку подорож без зайвих зупинок.

Вартість квитка у перший клас складає 856 гривень 76 копійок, другий клас обійдеться у 516 гривень 55 копійок. Квитки вже доступні для придбання в касах вокзалів, у додатку та на сайті.

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