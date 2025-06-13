Главная железнодорожная компания страны сообщила о запуске еще одного рейса, так что без введения нового графика поездов из Днепра не обойтись.

Новый график поездов из Днепра предполагает, что начнет курсировать ночной Интерсити+ между Киевом и нашим облцентром, сообщает Politeka.

В "Укрзализныце" информируют, что это первый подобный пассажирский состав, соединяющий города в удобное ночное время, и уже с конца июня он станет доступен для пассажиров.

Новый график поездов из Днепра включает рейс №736/735. По обновленному маршруту он будет отправляться из нашего города в 23 часа 24 минуты и прибывать в столицу уже на рассвете в 5 часов 17 минут.

В обратном направлении, из Киева отправление в 23 часа 52 минуты, а прибытие в конечную ожидается в 5 часов 45 минут. Это расписание позволит максимально эффективно использовать время в пути, не теряя ни рабочего дня, ни утренних дел.

Первый рейс состоится 27 июня. И, как отмечают в "Укрзализныце", этот маршрут пригодится не только днепрянам. Пассажирский состав рассчитан на удобную стыковку с другими рейсами в столице, поэтому пассажиры смогут без спешки пересаживаться на рейсы в другие города.

Именно поэтому новый график поездов из Днепра имеет потенциал стать популярным вариантом для планирования дальних путешествий. В компании говорят, что это будет Интерсити+, что означает комфортные вагоны, удобные места и быстрое путешествие без лишних остановок.

Стоимость билета в первый класс составляет 856 гривен 76 копеек, второй класс обойдется в 516 гривен 55 копеек. Билеты уже доступны для покупки в кассах вокзалов, в приложении и на сайте.

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