Обмеження руху транспорту в Луцьку запроваджують запроваджують у зв’язку з ремонтом залізничного переїзду, повідомляє Politeka.
Тимчасове перекриття стосуватиметься вулиць Ківерцівська та Василя Стуса. Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Проїзд двома вулицями заборонено з 7:00 ранку 13 червня у районі будинку № 9 на вулиці Василя Стуса. Ремонтні роботи пов’язані із оновленням залізничного переїзду, що потребує повного перекриття руху на цей період.
Відновлення пересування транспорту заплановане після завершення усіх ремонтних робіт. Водночас у міській раді наголосили, що інформація про можливі зміни у маршрутах громадського транспорту буде повідомлена додатково, щоб пасажири могли заздалегідь планувати свої поїздки.
Для довідки: минулого року ремонт залізничного переїзду розпочався 5 вересня і тривав сім днів. Тоді також було введено тимчасові обмеження, що створило певні незручності для водіїв і мешканців району.
Через це рекомендують врахувати обмеження руху транспорту в Луцьку та планувати маршрути з урахуванням цих змін, щоб уникнути заторів і непередбачених ситуацій на дорогах міста.
Також у міськраді наголошують на важливості дотримання правил в зоні ремонтних робіт задля безпеки усіх учасників дорожнього руху.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни