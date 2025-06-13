Містянам рекомендують врахувати обмеження руху транспорту в Луцьку та планувати маршрути з урахуванням цих змін.

Обмеження руху транспорту в Луцьку запроваджують запроваджують у зв’язку з ремонтом залізничного переїзду, повідомляє Politeka.

Тимчасове перекриття стосуватиметься вулиць Ківерцівська та Василя Стуса. Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Проїзд двома вулицями заборонено з 7:00 ранку 13 червня у районі будинку № 9 на вулиці Василя Стуса. Ремонтні роботи пов’язані із оновленням залізничного переїзду, що потребує повного перекриття руху на цей період.

Відновлення пересування транспорту заплановане після завершення усіх ремонтних робіт. Водночас у міській раді наголосили, що інформація про можливі зміни у маршрутах громадського транспорту буде повідомлена додатково, щоб пасажири могли заздалегідь планувати свої поїздки.

Для довідки: минулого року ремонт залізничного переїзду розпочався 5 вересня і тривав сім днів. Тоді також було введено тимчасові обмеження, що створило певні незручності для водіїв і мешканців району.

Через це рекомендують врахувати обмеження руху транспорту в Луцьку та планувати маршрути з урахуванням цих змін, щоб уникнути заторів і непередбачених ситуацій на дорогах міста.