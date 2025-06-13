Горожанам рекомендуют учесть ограничение движения транспорта в Луцке и планировать маршруты с учетом этих изменений.

Ограничения движения транспорта в Луцке вводят в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщает Politeka.

Временное перекрытие будет касаться улиц Киверцовской и Василия Стуса. Об этом сообщили в Луцком городском совете.

Проезд по двум улицам запрещен с 7:00 утра 13 июня в районе дома № 9 на улице Василия Стуса. Ремонтные работы связаны с обновлением железнодорожного переезда, что требует полного перекрытия пу в этот период.

Возобновление передвижения транспорта запланировано по завершении всех ремонтных работ. В то же время, в городском совете отметили, что информация о возможных изменениях в маршрутах общественного транспорта будет сообщена дополнительно, чтобы пассажиры могли заранее планировать свои поездки.

Для справки: в прошлом году ремонт железнодорожного переезда начался 5 сентября и длился семь дней. Тогда также были введены временные ограничения, что создало определенные неудобства водителям и жителям района.

Поэтому рекомендуют учесть ограничение движения транспорта в Луцке и планировать маршруты с учетом этих изменений, чтобы избежать пробок и непредвиденных ситуаций на дорогах города.