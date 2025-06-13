Ограничения движения транспорта в Луцке вводят в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщает Politeka.
Временное перекрытие будет касаться улиц Киверцовской и Василия Стуса. Об этом сообщили в Луцком городском совете.
Проезд по двум улицам запрещен с 7:00 утра 13 июня в районе дома № 9 на улице Василия Стуса. Ремонтные работы связаны с обновлением железнодорожного переезда, что требует полного перекрытия пу в этот период.
Возобновление передвижения транспорта запланировано по завершении всех ремонтных работ. В то же время, в городском совете отметили, что информация о возможных изменениях в маршрутах общественного транспорта будет сообщена дополнительно, чтобы пассажиры могли заранее планировать свои поездки.
Для справки: в прошлом году ремонт железнодорожного переезда начался 5 сентября и длился семь дней. Тогда также были введены временные ограничения, что создало определенные неудобства водителям и жителям района.
Поэтому рекомендуют учесть ограничение движения транспорта в Луцке и планировать маршруты с учетом этих изменений, чтобы избежать пробок и непредвиденных ситуаций на дорогах города.
Также в горсовете отмечают важность соблюдения правил в зоне ремонтных работ для безопасности всех участников дорожного движения.
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