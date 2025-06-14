Нова система оплати проїзду у Рівному поступово запроваджується в комунальному громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Пасажири зможуть оплачувати поїздки через стаціонарні валідатори в автобусах і тролейбусах або за допомогою смартфона та банківської картки. Перевіркою безготівкової оплати займатимуться колишні кондуктори, які тепер виконуватимуть функції контролерів.

Вони отримають переносні термінали, що дають змогу перевірити, чи була здійснена оплата саме в цьому транспортному засобі.

Пільговики поки що можуть користуватись посвідченнями, але надалі їм доведеться оформити електронний пільговий квиток. Це можна зробити у ЦНАПі або Департаменті соціальної політики. Також є варіант придбати разовий квиток чи поповнювану пластикову картку через понад 150 терміналів EasyPay у місті.

Нова система оплати проїзду у Рівному покликана зробити перевезення зручнішими, а контроль — ефективнішим. Електронний квиток на першому етапі діятиме лише у транспорті КП “Рівнеелектроавтотранс”. Крім того, місто готується до можливого підвищення вартості проїзду вже з серпня.

Місцеваим мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами та не зволікати з оформленням електронного квитка.

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