Новая система оплаты проезда в Ровно постепенно внедряется в коммунальном общественном транспорте города, сообщает Politeka.

Пассажиры смогут оплачивать поездки через стационарные валидаторы в автобусах и троллейбусах или с помощью смартфона и банковской карты. Проверкой безналичной оплаты будут заниматься бывшие кондукторы, которые будут теперь выполнять функции контролеров.

Они получат переносные терминалы, позволяющие проверить, была ли произведена оплата именно в этом транспортном средстве.

Льготники пока могут пользоваться удостоверениями, но в дальнейшем им придется оформить электронный льготный билет. Это можно сделать в ЦНАПе или в Департаменте социальной политики. Также есть вариант приобрести разовый билет или пополняемую пластиковую карту через более 150 терминалов EasyPay в городе.

Новая система оплаты проезда в Ровно призвана сделать перевозку более удобной, а контроль — более эффективной. Электронный билет на первом этапе будет действовать только в транспорте КП "Ровноэлектроавтотранс". Кроме того, город готовится к возможному повышению стоимости проезда уже с августа.

Местным жителям следует заранее ознакомиться с новыми правилами и не медлить с оформлением электронного билета.

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