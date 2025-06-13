Пенсія в Полтаві стала предметом для судової тяганини, коли з'ясувалося, що жінка знімала гроші з картки чоловіка після його смерті.

Пенсійний фонд звернувся до суду, адже вдова без спеціального дозволу продовжувала користуватись чоловіковою банківською карткою для виплати пенсії в Полтаві, повідомляє Politeka.

Як йдеться в рішенні Пирятинського районного суду, оприлюдненому 6 червня 2025 року, ПФУ вимагав поврнути 61 339 гривень надмірно виплаченої суми.

Згідно з їх даними, громадянин був на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області та отримував пенсію в Полтаві на картковий рахунок у «ПриватБанку». Але влітку 2024 року стало відомо, що він помер ще 27 червня.

А отже пенсія в Полтаві за період з червня 2023-го по червень 2024-го нараховувалась уже померлому. За цей час на картку надійшло понад 64 000.

Після звернення Пенсійного фонду, банк повернув лише трохи більше трьох тисяч. Решта грошей зникла. Перевірка показала, що карткою користувалася дружина. Справу передали до поліції, але кримінальне провадження не відкрили.

Причина — чоловік з 2022 року вважався зниклим безвісти, бо перебував у російському полоні в Маріуполі, тож жінка не знала про його смерть і продовжувала користуватись рахунком.

Відповідачка не надала доказів, які могли б спростувати позов Пенсійного фонду, тож суд визнав вимоги обґрунтованими. Тепер жінка має повернути понад 61 000.

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