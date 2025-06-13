Пенсия в Полтаве стала предметом судебной волокиты, когда выяснилось, что женщина снимала деньги с карточки мужчины после его смерти.

Пенсионный фонд обратился в суд, ведь вдова без специального разрешения продолжала пользоваться мужской банковской картой для выплаты пенсии в Полтаве , сообщает Politeka.

Как говорится в решении Пирятинского районного суда, обнародованном 6 июня 2025 года, ПФУ потребовал возвратить 61 339 гривен излишне выплаченной суммы.

Согласно их данным, гражданин состоял на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Полтавской области и получал пенсию в Полтаве на карточный счет в ПриватБанке. Но летом 2024 стало известно, что он умер еще 27 июня.

А значит, пенсия в Полтаве за период с июня 2023-го по июнь 2024-го начислялась уже умершему. За это время на карту поступило более 64 тысяч.

После обращения Пенсионного фонда, банк вернул лишь немногим более трех тысяч. Остальные деньги исчезли. Проверка показала, что картой пользовалась жена. Дело передали в полицию, но уголовное производство не открыли.

Причина — мужчина с 2022 года считался пропавшим без вести, потому что находился в плену в Мариуполе, поэтому женщина не знала о его смерти и продолжала пользоваться счетом.

Ответчик не предоставил доказательств, которые могли бы опровергнуть иск Пенсионного фонда, поэтому суд признал требования обоснованными. Теперь женщина должна вернуть более 61 тысячи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: появилась возможность получить еду, названа дата раздачи.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: для получения поддержки нужно соответствовать важным критериям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам помогут с арендой жилья, как получить выплаты.