Допомога від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області залишатиметься доступною ще до кінця липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області надходить у рамках програми Всесвітньої продовольчої програми. Йдеться не тільки про літніх людей, а й про осіб з інвалідністю та тих, хто не отримаю пенсії за віком. Усі вони можуть розраховувати на регулярні грошові виплати, якщо проживають у прифронтових районах.

Щомісячно за цією програмою понад 315 тисяч українців отримують приблизно 216 мільйонів гривень. Це підтримка, яка дозволяє бодай трохи полегшити фінансове навантаження. Принцип надання такий: якщо ваша пенсія або соціальна виплата менша за 3250 гривень, то міжнародна організація просто доплачує різницю.

Жодних заяв писати не треба, усе нараховується автоматично на ту ж банківську картку або через Укрпошту, як вам і раніше надходили виплати.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Дніпропетровській області розрахована саме на регіони, де бойові дії тривають або потенційно можливі. Тож місцеві мешканці можуть розраховувати на підтримку.

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