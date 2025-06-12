Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі призначена для українців зі статусом ВПО, а також тих, хто повернувся додому після вимушеної евакуації.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі роздається від Агентства ООН у справах біженців, зараз триває реєстрація на отримання виплат, повідомляє Politeka.net.

Про це проінформувала пресслужба організації у Telegram.

У межах цієї ініціативи найбільш вразливі категорії населення, зокрема особи з інвалідністю, можуть отримати одноразову підтримку — загалом до 11 тисяч гривень на особу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі призначена для українців зі статусом ВПО, а також тих, хто повернувся додому після вимушеної евакуації.

У першу чергу програма орієнтована на людей із тяжкими захворюваннями, осіб з інвалідністю, а також на:

одиноких батьків або матерів із дітьми до 18 років

літніх людей (від 55 років), які проживають самі або з неповнолітніми дітьми

родини, де дохід на одного члена не перевищує 5400 грн на місяць.

Ще однією умовою участі є відсутність аналогічної фіндопомоги від міжнародних організацій упродовж останніх трьох місяців.

Оформити заявку на грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можна у будні дні з 09:00 до 17:00 в місті за адресою: бульвар Центральний, 19А. Реєстрація здійснюється виключно за попереднім записом — жива черга не передбачена.

Після заповнення онлайн-форми, якщо кандидат відповідає всім критеріям програми, з ним зв’яжуться оператори для уточнення інформації та призначення дати візиту.

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