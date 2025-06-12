Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предназначена для украинцев со статусом ВПЛ, а также вернувшихся домой после вынужденной эвакуации.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье раздается от Агентства ООН по делам беженцев, сейчас идет регистрация на получение выплат, сообщает Politeka.net.

Об этом проинформировала пресс-служба организации в Telegram.

В рамках этой инициативы наиболее уязвимые категории населения, в частности, лица с инвалидностью, могут получить одноразовую поддержку — в общей сложности до 11 тысяч гривен на человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предназначена для украинцев со статусом ВПЛ, а также вернувшихся домой после вынужденной эвакуации.

В первую очередь программа ориентирована на людей с тяжелыми заболеваниями, лиц с инвалидностью, а также на:

одиноких родителей или матерей с детьми до 18 лет

пожилых людей (от 55 лет), проживающих сами или с несовершеннолетними детьми

семьи, где доход на одного члена не превышает 5400 грн. в месяц.

Еще одним условием участия является отсутствие аналогичной финпомощи от международных организаций за последние три месяца.

Оформить заявку на денежную помощь для пенсионеров в Запорожье можно по будням с 09:00 до 17:00 в городе по адресу: бульвар Центральный, 19А. Регистрация осуществляется исключительно по предварительной записи – живая очередь не предусмотрена.

После заполнения онлайн-формы, если кандидат удовлетворяет всем критериям программы, с ним свяжутся операторы для уточнения информации и назначения даты визита.

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