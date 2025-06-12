Помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области становится настоящим спасательным кругом для многих.

Помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области будет оставаться доступной еще до конца июля 2025 года, сообщает Politeka.

Помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области поступает в рамках программы Всемирной продовольственной программы. Речь идет не только о пожилых, но и о людях с инвалидностью и тех, кто не получу пенсии по возрасту. Все они могут рассчитывать на регулярные денежные выплаты, проживающие в прифронтовых районах.

Ежемесячно по этой программе более 315 тысяч украинцев получают около 216 миллионов гривен. Это поддержка, позволяющая хоть немного облегчить финансовую нагрузку. Принцип предоставления таков: если ваша пенсия или социальная выплата меньше 3250 гривен, то международная организация просто доплачивает разницу.

Никаких заявлений писать не надо, все начисляется автоматически на ту же банковскую карту или через Укрпочту, как вам по-прежнему поступали выплаты.

Помощь от ООН для пенсионеров в Днепропетровской области рассчитана именно на регионы, где боевые действия продолжаются или потенциально возможны. Так что местные жители могут рассчитывать на поддержку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: появилась возможность получить еду, названа дата раздачи.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: для получения поддержки нужно соответствовать важным критериям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам помогут с арендой жилья, как получить выплаты.