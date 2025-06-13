У «Київавтодорі» закликають водіїв враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час планування поїздок.

Обмеження руху транспорту в Києві запроваджено на окремій ділянці дороги, проте такі заходи діятимуть в столиці лише тимчасово, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували на сайті КМДА.

Із 13 червня до 10 жовтня на вулиці Драгоманова буде часткове перекриття дороги. Протягом цього періоду дорожники з КП ШЕУ Дарницького району здійснюватимуть капітальний ремонт дорожнього покриття на відрізку від вулиці Анни Ахматової до будинку №2 на вулиці Драгоманова.

У рамках ремонтних робіт заплановано оновлення асфальтобетонного покриття, ремонт тротуарів, заміну бортового каменю. Також на пішохідних переходах буде знижено бордюри та облаштовано тактильні елементи для зручності маломобільних громадян.

Роботи виконуватимуть поетапно, аби уникнути повного перекриття руху на всій ділянці одночасно. У «Київавтодорі» просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати зміни в організації пересування під час планування маршруту.

Крім цього, з 13 червня до 6 липня на вулиці Богатирській у напрямку Вишгорода частково введуть обмеження руху транспорту в Києві.

Тимчасові зміни пов’язані з продовженням капітального ремонту дороги. Роботи цього разу охоплять протилежний бік ділянки — від автозаправної станції «KLO» (вул. Богатирська, 1-Г) до заводу ПрАТ «Оболонь».

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