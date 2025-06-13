В «Киевавтодоре» призывают водителей учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании поездок.

Ограничение движения транспорта в Киеве введено на отдельном участке дороги, однако такие мероприятия будут действовать в столице только временно, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовали на сайте КГГА.

С 13 июня по 10 октября на улице Драгоманова будет частичное перекрытие дороги.. В течение этого периода дорожники из КП ШЭУ Дарницкого района будут производить капитальный ремонт дорожного покрытия на отрезке от улицы Анны Ахматовой до дома №2 на улице Драгоманова.

В рамках ремонтных работ запланировано обновление асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, замену бортового камня. Также на пешеходных переходах будут снижены бордюры и обустроены тактильные элементы для удобства маломобильных граждан.

Работы будут выполняться поэтапно, чтобы избежать полного перекрытия движения на всем участке одновременно. В «Киевавтодоре» просят прощения за временные неудобства и призывают водителей учитывать изменения в организации передвижения при планировании маршрута.

Кроме этого, с 13 июня по 6 июля на улице Богатырской в ​​направлении Вышгорода частично введут ограничение движения транспорта в Киеве.

Временные конфигурации соединены с продолжением капитального ремонта дороги. Работы на этот раз охватят противоположную сторону участка — от автозаправочной станции KLO (ул. Богатырская, 1-Г) до завода ЧАО «Оболонь».

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