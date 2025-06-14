У літній сезон "Укрзалізниця" тішить пасажирів новим графіком поїздів в Одесі, тож розповідаємо детальніше, кому і до чого готуватися.

Новий графік поїздів в Одесі передбачає подовження одного з маршрутів, що з’єднає південне узбережжя з Поліссям, повідомляє Politeka.

Як інформує компанія на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook, новий графік поїздів в Одесі включає зміну у маршруті №148/147 зі сполученням з нашого облцентру до Києва. Тепер він курсуватиме через Житомир.

Тож в літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення не лише зі столицею, Чорним морем, а ще й з Черкасами. У довідковій службі житомирського вокзалу кажуть, що конкретних вказівок, дат та розкладу наразі ще не отримували.

Тож попри новий графік поїздів з Одеси, дати та інші деталі поки невідомі. Пасажирам радять дочекатися додаткових повідомлень на офіційних сторінках "Укрзалізниці".

Цікаво, що прямий пасажирський склад з Житомира до нашого облцентру вже існував раніше. Ще у 2014 році його запускали на парні числа місяця, а у зворотному напрямку він їхав по непарних. Тоді квиток у плацкарт коштував трохи більше 150 гривень, у купе — понад 220.

У 2019 році маршрут скоротили. Після цього кілька разів його запускали тимчасово, зокрема у 2021 році — як нічний швидкий рейс. Але через війну і питання безпеки у 2022 році склад знову зник із розкладу.

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