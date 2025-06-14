В летний сезон "Укрзализныця" радует пассажиров новым графиком поездов в Одессе, так что рассказываем подробнее, кому и к чему готовиться.

Новый график поездов в Одессе предусматривает продление одного из маршрутов, соединяющего южное побережье с Полесьем, сообщает Politeka.

Как сообщает компания на своей официальной странице в сети Facebook, новый график поездов в Одессе включает изменение в маршруте №148/147 с сообщением из нашего облцентра в Киев. Теперь он будет курсировать через Житомир.

Так что в летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение не только со столицей, Черным морем, но и с Черкассами. В справочной службе житомирского вокзала говорят, что конкретные указания, даты и расписания пока еще не получались.

Несмотря на новый график поездов из Одессы, даты и другие детали пока неизвестны. Пассажирам советуют дождаться дополнительных сообщений на официальных страницах "Укрзализныци".

Интересно, что прямой пассажирский состав из Житомира в наш облцентр уже существовал раньше. Еще в 2014 году его запускали на четные числа месяца, а в обратном направлении он ехал по нечетным. Тогда билет у плацкарт стоил чуть больше 150 гривен, в купе – более 220 гривен.

В 2019 году маршрут был сокращен. После этого несколько раз его запускали временно, в том числе в 2021 году как ночной быстрый рейс. Но из-за войны войны и вопроса безопасности в 2022 году состав снова исчез из расписания.

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