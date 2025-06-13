Обмеження руху транспорту в Тернополі буде на вулиці Руській 13 та 14 червня, повідомляє Politeka.

Відбудеться це у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Роботи триватимуть із 08:00 до 22:00 за сприятливих погодних умов.

Зокрема, нове асфальтобетонне покриття укладатимуть на ділянці дороги по парній стороні житлової забудови: від перехрестя вулиць Патріарха Йосифа Сліпого — Руська до пішохідного переходу перед перехрестям вул. Руська — Патріарха Мстислава.

Упродовж проведення робіт рух транспорту на цій ділянці буде частково ускладнений. Мешканців міста просять бути уважними: водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут, щоб уникнути заторів, та суворо дотримуватись тимчасових дорожніх знаків, встановлених на період ремонту.

Нагадуємо, що обмеження руху транспорту в Тернополі — тимчасове, та проводиться з метою поліпшення якості покриття дороги й безпеки пересування. Всіх учасників дорожнього руху просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Оновлення дорожнього покриття сприятиме комфортнішому та безпечнішому пересуванню як приватного, так і громадського транспорту у Тернополі.

Після завершення ремонту пересування на вулиці Руській буде відновлено у звичному режимі.